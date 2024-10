Roger Federer sul ritiro di Nadal: “Speravo che questo giorno non arrivasse mai” (Di giovedì 10 ottobre 2024) La notizia del ritiro di Rafael Nadal ha scosso il mondo del tennis e dello sport a tutto tondo, provocando una lunga serie di reazioni tra cui quella del suo storico rivale Roger Federer. Il fuoriclasse svizzero, che ha disputato il suo ultimo match in carriera proprio in coppia con il maiorchino in un doppio della Laver Cup 2022, ha commentato così su Instagram l’annuncio di Rafa. “Che carriera, Rafa! Ho sempre sperato che questo giorno non arrivasse mai. Grazie per i ricordi indimenticabili e per tutti i traguardi incredibili raggiunti nello sport che amiamo. È stato un onore assoluto“, le parole di Federer. I due hanno sempre avuto un buon rapporto fuori dal campo, nonostante la forte rivalità sportiva cominciata nel lontano 2004. Oasport.it - Roger Federer sul ritiro di Nadal: “Speravo che questo giorno non arrivasse mai” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) La notizia deldi Rafaelha scosso il mondo del tennis e dello sport a tutto tondo, provocando una lunga serie di reazioni tra cui quella del suo storico rivale. Il fuoriclasse svizzero, che ha disputato il suo ultimo match in carriera proprio in coppia con il maiorchino in un doppio della Laver Cup 2022, ha commentato così su Instagram l’annuncio di Rafa. “Che carriera, Rafa! Ho sempre sperato chenonmai. Grazie per i ricordi indimenticabili e per tutti i traguardi incredibili raggiunti nello sport che amiamo. È stato un onore assoluto“, le parole di. I due hanno sempre avuto un buon rapporto fuori dal campo, nonostante la forte rivalità sportiva cominciata nel lontano 2004.

