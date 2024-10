Ritrovano 54 gatti denutriti in una casa popolare, i volontari: “Aiutateci a garantire le cure ai cuccioli” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Mercoledì 9 ottobre, a Bagnolo San Vito (Mantova) l'associazione Gattorandagio Odv ha lanciato un appello alla comunità chiedendo aiuto nel fornire assistenza ai 54 gatti ritrovati in una casa popolare che sono stati presi in cura nella loro struttura. "Ci serve l'attrezzatura per garantire un ricovero che rispetti le norme di sicurezza per la salute dei felini". Fanpage.it - Ritrovano 54 gatti denutriti in una casa popolare, i volontari: “Aiutateci a garantire le cure ai cuccioli” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Mercoledì 9 ottobre, a Bagnolo San Vito (Mantova) l'associazione Gattorandagio Odv ha lanciato un appello alla comunità chiedendo aiuto nel fornire assistenza ai 54ritrovati in unache sono stati presi in cura nella loro struttura. "Ci serve l'attrezzatura perun ricovero che rispetti le norme di sizza per la salute dei felini".

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L’incredibile storia del quadro di Picasso appeso sul muro della casa di un rigattiere a Pompei : ad accorgersene il figlio dopo aver studiato arte a scuola - L'articolo L’incredibile storia del quadro di Picasso appeso sul muro della casa di un rigattiere a Pompei: ad accorgersene il figlio dopo aver studiato arte a scuola sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Un affascinante racconto di riscoperta artistica ha preso forma a Pompei, dove un quadro di Pablo Picasso, dimenticato per decenni, è emerso come un tesoro inestimabile. (Orizzontescuola.it)

Quadro di Picasso trovato nella casa di un rigattiere di Pompei - twitter. Il valore stimato è di sei milioni di euro ma, se riconosciuto dalla fondazione Picasso, potrebbe salire anche a 12. Pur avendo notato la firma dell’artista in alto a sinistra, in un primo momento non ci avrebbe prestato grande attenzione anche per una sua scarsa conoscenza del pittore e delle sue opere. (Lettera43.it)

Pompei - dopo 60 anni un rigattiere scopre di avere in casa un Picasso da 6 milioni di euro - Recuperata per caso durante lo sgombero di una cantina in una villa di Capri, l’opera è stata inserita in una cornice modesta e mai realmente considerata p . Per lungo tempo, oltre 60 anni, una tela dal fascino enigmatico è rimasta appesa nel salotto di una casa di Pompei, inosservata e sottovalutata. (Ilgiornaleditalia.it)