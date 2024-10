Respiro&movimento, la prevenzione del cancro passa dallo stile di vita (Di giovedì 10 ottobre 2024) Si terrà nelle giornate dell’11 e 12 ottobre l’iniziativa Respiro&Movimento, 10mila PASSI di salute”, organizzata da LILT di Pordenone (Lega Italiana Lotta ai Tumori) in collaborazione con il Dipartimento di prevenzione di ASFO, l’assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Pordenone, Auser Pordenonetoday.it - Respiro&movimento, la prevenzione del cancro passa dallo stile di vita Leggi tutta la notizia su Pordenonetoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Si terrà nelle giornate dell’11 e 12 ottobre l’iniziativa Respiro&Movimento, 10mila PASSI di salute”, organizzata da LILT di Pordenone (Lega Italiana Lotta ai Tumori) in collaborazione con il Dipartimento didi ASFO, l’assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Pordenone, Auser

