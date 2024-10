Presentato in Campidoglio il ‘Brand Journalism Festival’, focus su comunicazione etica e responsabile (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – Questa mattina, nella Sala Laudato Sì del Campidoglio alla presenza di Francesco Carpano, Consigliere Assemblea Capitolina, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del Brand Journalism Festival, evento che mira a promuovere il dialogo e la collaborazione tra editoria, giornalismo e aziende per assicurare l’integrità e l’accuratezza dell’informazione, nonché per promuovere la L'articolo Presentato in Campidoglio il ‘Brand Journalism Festival’, focus su comunicazione etica e responsabile proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – Questa mattina, nella Sala Laudato Sì delalla presenza di Francesco Carpano, Consigliere Assemblea Capitolina, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del BrandFestival, evento che mira a promuovere il dialogo e la collaborazione tra editoria, giornalismo e aziende per assicurare l’integrità e l’accuratezza dell’informazione, nonché per promuovere la L'articoloinilsuproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Presentato in Campidoglio il ‘Brand Journalism Festival’ - focus su comunicazione etica e responsabile - Il Festival si terrà a Roma il 12 novembre presso Talent Garden Ostiense sotto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo e porta la firma di Social Reporters, startup specializzata in Brand Journalism e Live Communication Questa mattina, nella Sala Laudato Sì del Campidoglio alla presenza di Francesco Carpano, Consigliere Assemblea Capitolina, si è tenuta la conferenza […]. (Sbircialanotizia.it)