Ilnapolista.it - Politano sul furto subito: «Non è un problema solo di Napoli»

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Matteoha parlato del. Attraverso una storia Instagram ha commentato l’accaduto e ha anche lanciato un appello. «L’accaduto di ieri sera è veramente rammaricante, ma purtroppo non è undi. La cosa ancor più triste per me però, è che dentro la macchina c’era il mio portafogli regalato da una persona a me molto cara che ora non c’è più Per questo ne sarei davvero grato se potessi riaverlo». Rubata la Smart dimentre era in un ristorante a Posillipo Dopo la rapina a Neres e il tentatoa Juan Jesus, la terza vittima dei calciatori delè Matteo. A dare la notizia è il giornale on line Calcio24 che scrive: Hanno rubato l’auto di. Era una Smart e il calciatore era all’interno di un ristorante a Posillipo. All’uscita non ha trovato l’auto. Il calciatore ha già sporto denuncia.