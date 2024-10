Sport.quotidiano.net - Pattinaggio: brave Di Barba, Campochiaro, Mazzocco e Teodori. Oro e argento iridati delle atlete Quadrifoglio

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Italia nuovamente sul tetto del mondo nella categoria Senior dei Gruppi Precision davanti a Germania ed Argentina, anche grazie all’apporto di un’atleta ferrarese, al recente Campionato del Mondo diArtistico (World Skate Games) che si è svolto a Rimini dall’8 al 21 settembre 2024. A rappresentare la nostra città, la società Il Quadtifoglio, con la sua atleta Francesca Di, laureatasi campionessa mondiale assieme ai suoi compagni di squadra, in coalizione con altre squadre del bolognese capitanate da P.F. Progresso Fontana per Precision Skate Bologna. La squadra italiana ha saputo interpretare al meglio un’emozionante coreografia dal titolo “The World is only one”, studiata dalle allenatrici Sara Saletti e Sara Matucci, sulle note di Imagine e basata sul tema dell’inclusività.