Ora è ufficiale, apoteosi Sinner: mai visto nulla di simile

Jannik Sinner fa festeggiare ancora i suoi tifosi, la notizia adesso è diventata ufficiale: cos'è successo in queste ore E' uno Jannik Sinner inarrestabile quello che stiamo vedendo in campo a Shanghai. Ancora un successo, questa volta ai quarti di finale contro Medvedev, massacrato con un 6-1, 6-4 senza appello e senza storia. L'azzurro ha conquistato l'accesso alle semifinali dove affronterà Machac, numero 30 al mondo, nella giornata di sabato. Jannik Sinner esulta (LaPresse) – Calciomercato.itNon una gara da sottovalutare, dato che lo stesso tennista ceco ha eliminato nella giornata di oggi Carlos Alcaraz dal torneo. Una vittoria pesantissima e assolutamente sorprendente, che ha impedito di vedere in scena l'atteso rematch della finale di Pechino giocata poco più di una settimana fa e vinta dallo spagnolo proprio contro il nostro Sinner.

