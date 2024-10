Napoli, inaugurato il Pulcinella gigante in piazza Municipio: è costato 200mila euro (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il nome è impegnativo: “Tu si ‘na cosa grande”. La forma ha fatto discutere e tutt’oggi, a poche ore dall’inaugurazione, scatena commenti ironici e tante perplessità. Il “Pulcinella” gigante installato in piazza Municipio a Napoli dell’artista Gaetano Pesce è costato 200mila euro. È la cifra che trapela in queste ore dagli uffici comunali e che L'articolo Napoli, inaugurato il Pulcinella gigante in piazza Municipio: è costato 200mila euro Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Napoli, inaugurato il Pulcinella gigante in piazza Municipio: è costato 200mila euro Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il nome è impegnativo: “Tu si ‘na cosa grande”. La forma ha fatto discutere e tutt’oggi, a poche ore dall’inaugurazione, scatena commenti ironici e tante perplessità. Il “installato indell’artista Gaetano Pesce è. È la cifra che trapela in queste ore dagli uffici comunali e che L'articoloilin: èTeleclubitalia.

