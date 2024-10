Sport.quotidiano.net - Nadal annuncia il ritiro: “È il momento giusto per lasciare il tennis”

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Madrid, 10 ottobre 2024 – È la fine di un’era: Rafaelsi ritira dalprofessionistico. Il campione spagnolo lo hato in un video su Instagram sottolineando che "era ildi fermarsi". "Ciao a tutti, sono qui per dirvi che midal", queste le parole con cui inizia il messaggio di Rafa. "La verità è che sono stati anni difficili, specialmente gli ultimi due. Penso di non essere in grado di giocare senza limitazioni. Ovviamente è una decisione difficile, è servito tempo per prenderla, ma nella vita tutto ha un inizio e una fine e penso che sia ilper chiudere la mia carriera. È stata una carriera lunga e piena di successi, più di quanto immaginassi”. L’ultima sfida disaranno le Finals di Coppa Davis, in programma a Malaga dal 19 al 24 novembre.