Migranti, CdM proroga emergenza: 6 mesi (Di giovedì 10 ottobre 2024) 18.15 prorogato dal Consiglio dei ministri lo stato di emergenza sui Migranti, "in conseguenza dell'eccezionale incremento dei flussi di persone in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo". Così un comunicato dopo la riunione. La proroga è di 6 mesi. "Notevole" la flessione degli arrivi nel 2024, ma "permane la necessità di reperire nuovi posti sul territorio per alimentare il sistema nazionale di accoglienza,a causa dell'alta percentuale di richiedenti protezione internazionale", si legge. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) 18.15to dal Consiglio dei ministri lo stato disui, "in conseguenza dell'eccezionale incremento dei flussi di persone in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo". Così un comunicato dopo la riunione. Laè di 6. "Notevole" la flessione degli arrivi nel 2024, ma "permane la necessità di reperire nuovi posti sul territorio per alimentare il sistema nazionale di accoglienza,a causa dell'alta percentuale di richiedenti protezione internazionale", si legge.

