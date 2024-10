Masters 1000 Shanghai 2024: Sinner domina Medvedev e si guadagna la semifinale (Di giovedì 10 ottobre 2024) Jannik Sinner vola in semifinale nel Masters 1000 di Shanghai 2024. Partita ai limiti della perfezione da parte del numero uno al mondo, che sul cemento all’aperto della metropoli cinese si sbarazza di Daniil Medvedev con il punteggio di 6-1 6-4 in appena un’ora e 18 minuti di incontro. Prosegue dunque la stagione meravigliosa del fuoriclasse azzurro con la vittoria numero 63, che gli vale anche la decima semifinale in un Masters 1000 in carriera, la sesta nel 2024. In semifinale sembra tutto apparecchiato per l’ennesima sfida contro Carlos Alcaraz, che scenderà in campo tra meno di due ore nel suo quarto di finale da grande favorito contro Tomas Machac. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Jannikvola inneldi. Partita ai limiti della perfezione da parte del numero uno al mondo, che sul cemento all’aperto della metropoli cinese si sbarazza di Daniilcon il punteggio di 6-1 6-4 in appena un’ora e 18 minuti di incontro. Prosegue dunque la stagione meravigliosa del fuoriclasse azzurro con la vittoria numero 63, che gli vale anche la decimain unin carriera, la sesta nel. Insembra tutto apparecchiato per l’ennesima sfida contro Carlos Alcaraz, che scenderà in campo tra meno di due ore nel suo quarto di finale da grande favorito contro Tomas Machac.

Masters 1000 Shanghai - Sinner non si ferma : ancora semifinale - annientato Medvedev. Ora aspetta Alcaraz - . 63esimo successo stagionale per l’altoatesino, che conquista appunto l’ennesima semifinale del suo straordinario 2024. Una vittoria da numero 1 al mondo. I prossimi impegni di SinnerDopo aver perso la fine del torneo Atp 500 di Pechino contro Alcaraz, Sinner sta disputando l’importante Masters 1000 di Shanghai. (Ilfattoquotidiano.it)

Highlights Sinner-Medvedev 6-1 6-4 - Masters 1000 Shanghai 2024 (VIDEO) - Partita impeccabile del numero uno del mondo, che domina l’incontro e trionfa con il punteggio di 6-1 6-4, non lasciando scampo al russo che più volte lo aveva messo in difficoltà . In semifinale Jannik attende uno tra Alcaraz e Machac. Il video con gli highlights di Sinner-Medvedev, incontro valido per i quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai 2024. (Sportface.it)

LIVE – Sinner-Medvedev 6-1 6-4 - quarti di finale Masters 1000 Shanghai 2024 : RISULTATO in DIRETTA - Entrambi hanno risolto in due set i loro rispettivi impegni di quarto turno. Il numero uno del mondo ha domato l’esuberanza dell’americano Ben Shelton mentre il russo, quinta forza del seeding, ha avuto la meglio nei confronti del greco Stefanos Tsitsipas. Sportface. 00 locali). . Il live e la diretta testuale di Sinner-Medvedev, incontro valevole per i quarti di finale del Masters 1000 di ... (Sportface.it)