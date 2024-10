Mancini è infastidito da una domanda dopo la sconfitta: “Vuoi vedere il mio conto in banca?” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Scambio piccato tra Roberto Mancini e un giornalista giapponese dopo la sconfitta dell'Arabia Saudita nelle qualificazioni per i Mondiali: gli chiedono del suo stipendio. Fanpage.it - Mancini è infastidito da una domanda dopo la sconfitta: “Vuoi vedere il mio conto in banca?” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Scambio piccato tra Robertoe un giornalista giapponeseladell'Arabia Saudita nelle qualificazioni per i Mondiali: gli chiedono del suo stipendio.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Infortunio Mancini - le condizioni dopo Roma-Venezia - Roma in ansia per le condizioni di Gianluca Mancini. Poco prima del quarto d`ora del primo tempo della gara tra i giallorossi e il Venezia dell`ex... (Calciomercato.com)

Itri / “Krisis” : dopo la morte di Alessio Mancini - l’ultimo appuntamento con Matteo Garrone - . 30. […] L'articolo Itri / “Krisis”: dopo la morte di Alessio Mancini, l’ultimo appuntamento con Matteo Garrone sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. ITRI – Cresce l’attesa per il quarto ed ultimo appuntamento della rassegna cinematografica “Krisis nelle periferie dell’esistenza” che, rinviata il 4 settembre per l’immane tragedia che ha coinvolto la comunità di Itri in seguito alla ... (Temporeale.info)

Ora in Arabia Saudita ci sono troppi stranieri : l’assurda scusa di Mancini dopo l’1-1 con l’Indonesia - Al termine del match, Roberto Mancini ha dato la colpa al fatto che i calciatori arabi facciano panchina a causa dei troppi stranieri presenti nelle rose delle squadre della Saudi Pro League. Se da una parte è vero che le squadre arabe possono tesserare fino a 10 stranieri e questi sono, quasi sempre, tutti titolari, dall’altra è anche vero che senza i campioni stranieri il campionato saudita ... (Calcioweb.eu)