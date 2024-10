Maltempo, chiuso per allagamento il sottopasso di via Lampi (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il Maltempo e le forti piogge stanno causando alcuni disagi in città, mentre è ancora attiva l’allerta meteo arancione in tutta la provincia. A Trento è stato chiuso per sicurezza il sottopasso in via Lampi a causa un piccolo allagamento.In via Venezia – all’altezza di via Corallo – da alcuni Trentotoday.it - Maltempo, chiuso per allagamento il sottopasso di via Lampi Leggi tutta la notizia su Trentotoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ile le forti piogge stanno causando alcuni disagi in città, mentre è ancora attiva l’allerta meteo arancione in tutta la provincia. A Trento è statoper sicurezza ilin viaa causa un piccolo.In via Venezia – all’altezza di via Corallo – da alcuni

