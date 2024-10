Malattia mentale, esperti: “Almeno 2 mld di euro e 30% di personale in più” (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – I disturbi mentali costano all'europa circa 800 miliardi di euro all'anno. L'Italia, però, destina soltanto circa il 3% del Fondo sanitario nazionale alla salute mentale. Per affrontare adeguatamente le sfide poste da queste patologie, è necessario un incremento di Almeno 1,9 miliardi di euro nei prossimi 3 anni, per raggiungere la percentuale minima Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – I disturbi mentali costano all'pa circa 800 miliardi diall'anno. L'Italia, però, destina soltanto circa il 3% del Fondo sanitario nazionale alla salute. Per affrontare adeguatamente le sfide poste da queste patologie, è necessario un incremento di1,9 miliardi dinei prossimi 3 anni, per raggiungere la percentuale minima

Salute mentale in Italia - crisi della Sanità pubblica : servono 2 miliardi di euro - Tutto ciò a fronte di una spesa annuale che va generalmente dai 3. Rispetto a quanto prevedono gli standard recepiti in Conferenza Stato-Regioni, siamo al di sotto del 30%. 500 operatori, per essere chiari. Di volta in volta ci si ritrova a confrontarsi con una persona differente, ripartendo sempre dal punto 0 e venendo valutati principalmente in base a quanto riportato su un foglio di carta. (Quifinanza.it)

