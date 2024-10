L’uragano Milton devasta la Florida: vittime e distruzione (Di giovedì 10 ottobre 2024) L’uragano Milton ha toccato terra in Florida il 10 ottobre 2024, portando con sé venti fortissimi e una scia di distruzione senza precedenti. Milton, inizialmente classificato come uragano di categoria 4, ha causato ingenti danni in diverse aree, generando 19 tornado che hanno devastato edifici e infrastrutture. Almeno 2,2 milioni di persone sono rimaste senza elettricità, mentre il bilancio delle vittime continua a salire. L’arrivo di Milton Le previsioni meteo avevano annunciato che L’uragano Milton avrebbe colpito la costa orientale degli Stati Uniti, ma la sua intensità ha superato le aspettative. Milton è stato descritto come una delle tempeste più potenti dell’ultimo secolo, con venti che hanno raggiunto i 200 chilometri all’ora e piogge torrenziali che hanno allagato vaste aree. Velvetmag.it - L’uragano Milton devasta la Florida: vittime e distruzione Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)ha toccato terra inil 10 ottobre 2024, portando con sé venti fortissimi e una scia disenza precedenti., inizialmente classificato come uragano di categoria 4, ha causato ingenti danni in diverse aree, generando 19 tornado che hannoto edifici e infrastrutture. Almeno 2,2 milioni di persone sono rimaste senza elettricità, mentre il bilancio dellecontinua a salire. L’arrivo diLe previsioni meteo avevano annunciato cheavrebbe colpito la costa orientale degli Stati Uniti, ma la sua intensità ha superato le aspettative.è stato descritto come una delle tempeste più potenti dell’ultimo secolo, con venti che hanno raggiunto i 200 chilometri all’ora e piogge torrenziali che hanno allagato vaste aree.

Florida - l’uragano Milton devasta tutto. Morti e distruzione - Dall’altro capo della terra l’ uragano Milton si è abbattutto sulla Florida, portando morte e distruzione. Servizio di Pierluigi Vito The post Florida, l’uragano Milton devasta tutto. Morti e distruzione first appeared on TG2000. . (Tv2000.it)

“Siamo al buio - posso solo sperare e pregare” : l’uragano Milton che si abbatte sulla Florida raccontato dal calciatore Giacomo Sanvitale - Trasferitosi negli Usa qualche anno fa, ora Sanvitale è rimasto bloccato: in casa e senza corrente. Louis, poi Missouri e ora Florida. “Siamo tutti al buio. Ma siamo vivi. Sono nel raggio diretto dell’uragano, possiamo solo sperare e pregare”. Dalla finestra della mia casa vedo le mucche lasciate libere nei campi da una fattoria: credevo fosse un suicidio, invece lo fanno per proteggerle”. (Ilfattoquotidiano.it)

Uragano Milton - la testimonianza di un italiano in Florida : “Niente luci - l’acqua entra in casa : sono ore difficili” - “Siamo ufficialmente al buio, stiamo usando le candele. Senza luce, senza nulla. Gioca anche in una squadra di calcio locale. Giacomo si trova in una delle zone più colpite, nella città di Tampa. Leggi anche: Uragano Milton, anello nero appare nei cieli della Florida Il racconto di Giacomo Sanvitale Nel video postato su TikTok, Giacomo Sanvitale mostra la sua casa di Tampa al buio, la ... (Thesocialpost.it)