Ilgiorno.it - L’ultima mossa di Santanchè: "Il procedimento va a Roma"

(Di giovedì 10 ottobre 2024) La difesa della ministra del Turismo tentacarta, per cercare di trasferire ilda Milano a. E una delle società imputate, intanto, mira al patteggiamento. "Vi sembro preoccupata? Sono ottimista", ha spiegato ieri ai cronisti Danielamentre si avvicina, udienza dopo udienza, il primo verdetto nella scia di guai giudiziari che, per ora, non hanno portato a un suo passo indietro. Al centro dell’udienza preliminare l’accusa di truffa aggravata ai danni dell’Inps, ente che ieri si è costituito parte civile, per presunte irregolarità sulla cassa integrazione in deroga nel periodo della pandemia.