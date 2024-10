Lucio Dalla concerto sinfonico, al Teatro Bellini torna l’Orchestra Filarmonica di Benevento (Di giovedì 10 ottobre 2024) l’Orchestra Filarmonica di Benevento torna al Teatro Bellini con “Lucio Dalla concerto sinfonico”. Dopo il successo di “Fabrizio De André concerto sinfonico” a febbraio, l’Orchestra Filarmonica di Benevento torna al Teatro Bellini, in via Conte di Ruvo 14, domenica 3 novembre, alle 19.00, con un omaggio a un altro grande poeta cantautore che ha scritto pagine straordinarie della storia della canzone italiana: Lucio 2anews.it - Lucio Dalla concerto sinfonico, al Teatro Bellini torna l’Orchestra Filarmonica di Benevento Leggi tutta la notizia su 2anews.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)dialcon “”. Dopo il successo di “Fabrizio De André” a febbraio,dial, in via Conte di Ruvo 14, domenica 3 novembre, alle 19.00, con un omaggio a un altro grande poeta cantautore che ha scritto pagine straordinarie della storia della canzone italiana:

