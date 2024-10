LIVE Sinner-Medvedev 6-1, 0-1, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: monologo del n.1 nel primo set (Di giovedì 10 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Adesso è sempre il n.5 a prendere l’iniziativa e va a segno con il rovescio incrociato. 40-15 In rete il diritto di Medvedev. Ma ora Sinner non deve commettere l’errore di diventare passivo e attendere lo sbaglio dell’avversario. 30-15 Larga la risposta di diritto del russo, che si è messo a rispondere a 6 metri dalla riga di fondo. 15-15 Medvedev trova il diritto vincente lungolinea. Il russo sta provando a variare il gioco, anche accorciando lo scambio. 15-0 Battuta esterna vincente per Sinner. 0-1 Medvedev cerca ossessivamente la diagonale di rovescio e ottiene il punto, perché Sinner stecca. A-40 Sinner ferma il gioco, ma il servizio di Medvedev era sulla riga. 40-40 Risposta di rovescio irreale di Sinner, che poi va a segno col diritto in contropiede. 40-30 Servizio, diritto e doppio smash per il russo. Oasport.it - LIVE Sinner-Medvedev 6-1, 0-1, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: monologo del n.1 nel primo set Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30 Adesso è sempre il n.5 a prendere l’iniziativa e va a segno con il rovescio incrociato. 40-15 In rete il diritto di. Ma oranon deve commettere l’errore di diventare passivo e attendere lo sbaglio dell’avversario. 30-15 Larga la risposta di diritto del russo, che si è messo a rispondere a 6 metri dalla riga di fondo. 15-15trova il diritto vincente lungolinea. Il russo sta provando a variare il gioco, anche accorciando lo scambio. 15-0 Battuta esterna vincente per. 0-1cerca ossessivamente la diagonale di rovescio e ottiene il punto, perchéstecca. A-40ferma il gioco, ma il servizio diera sulla riga. 40-40 Risposta di rovescio irreale di, che poi va a segno col diritto in contropiede. 40-30 Servizio, diritto e doppio smash per il russo.

