L'incendio allo stabilimento Bauli diventa un corto diretto da Pietro Castellitto (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il Gruppo Bauli racconta il salvataggio del lievito madre "Futura" durante l'incendio dello stabilimento di Castel D'Azzano. incendio che è avvenuto il 9 ottobre di ventotto anni fa. La storia è stata resa un cortometraggio da Pietro Castellitto, il quale ha scritto e diretto "1996 - La fabbrica Veronasera.it - L'incendio allo stabilimento Bauli diventa un corto diretto da Pietro Castellitto Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il Grupporacconta il salvataggio del lievito madre "Futura" durante l'dellodi Castel D'Azzano.che è avvenuto il 9 ottobre di ventotto anni fa. La storia è stata resa unmetraggio da, il quale ha scritto e"1996 - La fabbrica

