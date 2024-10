Ilrestodelcarlino.it - L’imam espulso torna in Pakistan. Ok dei giudici all’allontanamento. Ma Zulfiqar Khan ricorre al Tar

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Lascerà in queste ore l’Italia per essere accompagnato in, dopo che la giudice del Tribunale civile di Bologna, Emanuela Romano, ha convalidato il provvedimento d’espulsione del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. Nel frattempo il suo legale, Francesco Murru, ha fatto sapere di aver ricevuto il mandato per fare ricorso contro il provvedimento al Tar del Lazio.attenderà quindi l’esito del ricorso lontano dall’Italia. "Prendiamo atto della decisione del Tribunale civile, sezione Immigrazione, di convalidare di provvedimento di espulsione del ministro Matteo Piantedosi a carico del– ha dichiarato lo stesso avvocato Murru –.