Libano, Renzi sull'attacco a basi Unifil: "Tajani ci relazioni immediatamente"

Matteo Renzi preoccupato dopo gli attacchi di Israele contro le basi Unifil (United Nations Interim Force in Lebanon) nel sud del Libano. "Chiediamo che il ministro Tajani ci relazioni immediatamente. Non abbiamo conferme ufficiali da parte del governo ma leggiamo sui giornali di questo doppio o addirittura triplo intervento contro le strutture Unifil", ha detto il senatore e leader di Italia Viva fuori da Palazzo Madama. "Ricordo che Tajani aveva detto di avere la certezza che nessuno avrebbe toccato il nostro contingente. A maggior ragione è doveroso per Tajani venire a spiegare cosa sta accadendo", ha aggiunto.

Tajani : “In arrivo voli speciali dal Libano con 180 italiani”. Poi zittisce Renzi che va ‘fuori tema’ - Tajani al Senato: tenere aperti tutti i canali “Il governo italiano, in qualità di presidente del G7, sta lavorando a tutti i livelli per evitare un ulteriore aggravamento della crisi in Medio Oriente. Ultima frecciata di Tajani. E quindi non risponde a verità ciò che lei ha detto”. Al G7 di Pescara conferenza sul Medioriente Poi l’annuncio di voler aprire il G7 Sviluppo di Pescara del 22 ... (Secoloditalia.it)