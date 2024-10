Lega Serie B, la Sampdoria e Manfredi spingono per Mammì, ma lo stallo sulla presidenza continua (Di giovedì 10 ottobre 2024) La corsa per la nomina del nuovo presidente della Lega di Serie B rimane in stallo, con poche aspettative di una risoluzione imminente. Nonostante Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) La corsa per la nomina del nuovo presidente delladiB rimane in, con poche aspettative di una risoluzione imminente. Nonostante

Serie C - fissata la nuova Assemblea di Lega : la data e l’ordine del giorno - 13 e 16 dello Statuto di Lega, convoca l’Assemblea delle Società associate in via ordinaria ed in via straordinaria elettiva. G. c) e all’art. 12, comma 8, hanno titolo a partecipare e deliberare, in ordine all’approvazione del bilancio consuntivo e delle relazioni ad esso allegate, le società sportive associate nella stagione sportiva 2023/2024 per le quali non sia intervenuto un provvedimento ... (Calcioweb.eu)

Antonio Conte vince il primo premio da allenatore del Napoli : il riconoscimento dalla Lega Serie A - Al tecnico azzurro, infatti, è stato assegnato Il premio 'Philadelphia coach of the month' di settembre. . Il premio. Antonio Conte si aggiudica il primo riconoscimento da quando siede sulla panchina del Napoli. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Napoli-Como allo stadio Maradona. (Napolitoday.it)

Calcio : Lega Serie A. Conte premiato come coach del mese di settembre - La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Napoli-Como, in programma venerdì 4 ottobre 202 . "Ai suoi giocatori ha trasmesso la filosofia del lavoro duro", ha detto De Siervo ROMA - Il premio Philadelphia Coach Of The Month di settembre è stato assegnato all'allenatore del Napoli Antonio Conte. (Ilgiornaleditalia.it)