Le pagelle dell'Italia contro il Belgio. Tonali, che ritmo. Il carattere di Ricci, Dimarco il migliore

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ottobre 2024 – Ecco lein Nations Leagueil. DONNARUMMA 6. Quasi mai impegnato per un terzo di match, poche colpe sulle fiammate belghe. DI LORENZO 6. Difende la sfera e fa sbilanciare gli avversari. Lascia tutto solo Faes su calcio d’angolo, e il pareggio è servito. BASTONI 6. Ruvido quanto basta, anche troppo. Sbaglia il disimpegno che lancia Theate, poi atterrato da Pellegrini. Rischia grosso atterrando Openda in area. CALAFIORI 6,5. E’ lui a far salire il baricentro. Fa il doppio lavoro come supporto davanti. Nations League, Italia-2-2: azzurri avanti con Cambiaso e Retegui. Poi cambia tutto CAMBIASO 6,5. L’uomo giusto al momento giusto. Sotto porta non si fa pregare: istinto e mestiere. In difesa ci pensa lui a chiudere le diagonali del. FRATTESI 6. Ottimi scatti in profondità.