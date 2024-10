La Turchia blocca la piattaforma Discord (Di giovedì 10 ottobre 2024) La Turchia blocca la piattaforma di social media Discord a causa di sospetti che alcuni utenti avrebbero commesso reati di “abuso sessuale su minori e oscenità”. La Turchia ha già vietato l’accesso alla piattaforma di videogiochi Roblox, citando contenuti dannosi per i bambini. Il paese ha anche bloccato l’accesso a Instagram per diversi giorni. La Turchia Periodicodaily.com - La Turchia blocca la piattaforma Discord Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) Laladi social mediaa causa di sospetti che alcuni utenti avrebbero commesso reati di “abuso sessuale su minori e oscenità”. Laha già vietato l’accesso alladi videogiochi Roblox, citando contenuti dannosi per i bambini. Il paese ha ancheto l’accesso a Instagram per diversi giorni. La

