La pedagogia italiana nel secolo dell’Umanesimo: il convegno internazionale (Di giovedì 10 ottobre 2024) L'Accademia Petrarca di Arezzo, insieme al centro studi Mario Pancrazi, organizza il convegno internazionale di studi La pedagogia italiana nel secolo dell’Umanesimo. Le date della manifestazione sono: 29, 30 e 31 ottobre. La prima sessione (pomeriggio di martedì 29 ottobre) si terrà ad Arezzo Arezzonotizie.it - La pedagogia italiana nel secolo dell’Umanesimo: il convegno internazionale Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) L'Accademia Petrarca di Arezzo, insieme al centro studi Mario Pancrazi, organizza ildi studi Lanel. Le date della manifestazione sono: 29, 30 e 31 ottobre. La prima sessione (pomeriggio di martedì 29 ottobre) si terrà ad Arezzo

Video pedagogia italiana Video pedagogia italiana

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.Errore nel parsing del feed RSS: An invalid character was found in text content.