La mamma di Sammy Basso: «A 12 anni ha avuto una crisi di fede, poi è tornato ad affidarsi a Dio» (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il ricercatore vicentino, affetto da progeria, è scomparso per morte naturale, legata alla sua patologia rara. La sua aspettativa di vita teorica era di 14 anni, «ma grazie alla sperimentazione che abbiamo iniziato quando lui ne aveva 12 è stato possibile che arrivasse a 28» Vanityfair.it - La mamma di Sammy Basso: «A 12 anni ha avuto una crisi di fede, poi è tornato ad affidarsi a Dio» Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il ricercatore vicentino, affetto da progeria, è scomparso per morte naturale, legata alla sua patologia rara. La sua aspettativa di vita teorica era di 14, «ma grazie alla sperimentazione che abbiamo iniziato quando lui ne aveva 12 è stato possibile che arrivasse a 28»

