La AEW aiuta contro i danni dell’uragano Edge in prima linea si occupa delle ricerche dei corpi

L'uragano Milton ancora prima che si abbattesse sulle coste della Florida è stato definito dal presidente Biden il peggiore che lo stato abbia mai dovuto affrontare negli ultimi 100 anni. I danni recati sono innumerevoli, tanto è che secondo alcune stime milioni di persone sono senza elettricità e molte hanno visto le proprie abitazioni distrutte. Ma non è stato l'unico uragano ad aver messo in ginocchio gli Stati Uniti ultimamente, infatti 2 settimane fa l'uragano Helene anch'egli si è abbattuto sugli stati della Florida, North Carolina, South Carolina e Tennesseee. Il mondo del wrestling di fronte a un cataclisma simile nei propri limiti ha provato a dare una mano, infatti sul canale della All Elite Wrestling Adam "Edge" Copeland e Dax Harwood hanno mostrato le immagini della desolazione lasciata dal nefasto uragano.

