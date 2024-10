Jennifer Lopez, rompe il silenzio dopo la fine del matrimonio con Ben Affleck: “Mi sento sola, spaesata, spaventata” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il ritorno di fiamma tra Jennifer Lopez e Ben Affleck, coronato con il matrimonio, aveva fatto sognare i loro numerosissimi fan. A distanza di di due anni dalle nozze, come un fulmine a ciel sereno è arrivata la notizia della separazione tra i due vip internazionali. dopo mesi di silenzio da quando è stata annunciata L'articolo Jennifer Lopez, rompe il silenzio dopo la fine del matrimonio con Ben Affleck: “Mi sento sola, spaesata, spaventata” Leggi tutta la notizia su Dailynews24.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il ritorno di fiamma trae Ben, coronato con il, aveva fatto sognare i loro numerosissimi fan. A distanza di di due anni dalle nozze, come un fulmine a ciel sereno è arrivata la notizia della separazione tra i due vip internazionali.mesi dida quando è stata annunciata L'articoloilladelcon Ben: “Mi

Tra Jennifer Lopez e Ben Affleck è finita nel peggiore dei modi : parla la cantante «Mi ha distrutta» - Cosa ha detto su Ben Affleck? Le sue parole: “Pensavo di aver imparato a stare da sola, ma non era così. Nelle ultime ore, però, proprio la diretta interessata ha voluto parlare di quanto accaduto con l’ex marito. Non devo cercare la felicità da nessun altro, ma solo da me stessa”. Dovevo provare a me stessa di poterlo fare. (Donnapop.it)

Jennifer Lopez rompe il silenzio su Ben Affleck : "Mi ha distrutta" - Gli ultimi mesi sono stati molto difficili per Jennifer Lopez, che dopo la separazione da Ben Affleck si è chiusa nel silenzio, circondata dai figli e dagli affetti più cari che le sono stati vicino. La popstar americana è uscita allo scoperto e per la prima volta ha raccontato quanto è stato... (Today.it)

Jennifer Lopez e il divorzio da Ben Affleck : “Mi ha distrutta” - Nel 2021 avevano deciso di riprovarci e l’anno successivo, nel 2022, si sono uniti in matrimonio. Questa estate mi sono detta ‘ho bisogno di andare via e stare da sola’. La relazione con l’attore e regista Ben Affleck era cominciata nei primi anni 2000: qualche anno dopo però i due si erano separati. (Dailyshowmagazine.com)