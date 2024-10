Italia fermata dal Belgio a Roma in Nations League: 2-2, azzurri in 10 per quasi un’ora (Di giovedì 10 ottobre 2024) Un pari con tanto amaro in bocca per la Nazionale Italiana di calcio, nel terzo impegno della Nations League 2024-2025. Gli azzurri, impegnati allo Stadio Olimpico di Roma, sono stati fermati dal Belgio sullo score di 2-2. Una partita che si era messa splendidamente per gli azzurri, a segno con Andrea Cambiaso dopo 1? di gioco e Mateo Retegui al 24?. L’espulsione però al 38? di Lorenzo Pellegrini, per una brutta entrata su Arthur Theate, ha costretto gli uomini di Luciano Spalletti a giocare quasi un’ora in dieci e i Diavoli Rossi hanno concretizzato la loro rimonta con le marcature di Maxim De Cuyper al 42? e di Leandro Trossard al 61?. Nazionale costretta chiaramente sulla difensiva nella ripresa, ma comunque in grado di portare a casa un risultato utile. Oasport.it - Italia fermata dal Belgio a Roma in Nations League: 2-2, azzurri in 10 per quasi un’ora Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Un pari con tanto amaro in bocca per la Nazionalena di calcio, nel terzo impegno della2024-2025. Gli, impegnati allo Stadio Olimpico di, sono stati fermati dalsullo score di 2-2. Una partita che si era messa splendidamente per gli, a segno con Andrea Cambiaso dopo 1? di gioco e Mateo Retegui al 24?. L’espulsione però al 38? di Lorenzo Pellegrini, per una brutta entrata su Arthur Theate, ha costretto gli uomini di Luciano Spalletti a giocarein dieci e i Diavoli Rossi hanno concretizzato la loro rimonta con le marcature di Maxim De Cuyper al 42? e di Leandro Trossard al 61?. Nazionale costretta chiaramente sulla difensiva nella ripresa, ma comunque in grado di portare a casa un risultato utile.

