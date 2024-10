Italia, Dimarco incanta col sinistro: "Non faccio paragoni, nemmeno con Calhanoglu" (Di giovedì 10 ottobre 2024) Federico Dimarco, esterno dell`Inter e della Nazionale Italiana, ha parlato alla Rai dopo il 2-2 maturato contro il Belgio: `Il calcio è co Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) Federico, esterno dell`Inter e della Nazionalena, ha parlato alla Rai dopo il 2-2 maturato contro il Belgio: `Il calcio è co

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pagelle Italia-Belgio 2-2 : Pellegrini - che ingenuità! Dimarco illuminante - Le pagelle di Italia-Belgio, match della terza giornata del Gruppo B della Nations League 2024/2025. I voti della nostra redazione. (Pianetamilan.it)

Italia-Belgio 2-2 - le pagelle : Pellegrini rosso clamoroso (4) - Dimarco regala magie (6 - 5) - Tonali gladiatore vero (7) - Italia-Belgio, sfida valida per la terza giornata del gruppo B di Nations League si conclude 2-2 all'Olimpico di Roma. Doppio vantaggio azzurro con Cambiaso e Retegui. Al 40', rosso... (Leggo.it)

Italia - niente tris : pari col Belgio! Dimarco wow - Pellegrini rovina! - PARI E ROSSO – All’Olimpico, l’Italia va a caccia del terzo successo consecutivo in Nations League dopo le vittorie contro Francia e Israele. L’Italia domina la prima parte del primo tempo e al 23? è già 2-0: palla spaziale di Dimarco per Frattesi, che calcia in porta, respinta di Casteels e sulla ribattuta Retegui raddoppia. (Inter-news.it)