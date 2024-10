Lanazione.it - “Io non rischio”, a Firenze l'appuntamento con le buone pratiche della protezione civile

(Di giovedì 10 ottobre 2024), 10 ottobre 2024 - Ridurre gli effetti dei rischi, naturali e non solo, è possibile: per questo il 13 ottobre tornano in centinaia di piazze i punti informativi 'Io non', la campagna sullediattraverso le quali ciascuno di noi può contribuire a ridurre rischi come terremoto, alluvione e incendi boschivi. La giornata porterà migliaia di volontarie e volontari ad animare punti informativi in tutta Italia per diffondere quella culturaprevenzione attraverso cui ciascuno può fare la differenza nella sicurezza propria e di chi gli sta intorno.