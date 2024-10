Inflazione erode consumi famiglie spesa 2023 -15% in termini reali

Inflazione erode consumi famiglie, spesa 2023 -1,5% in termini reali (Di giovedì 10 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Nel 2023 la spesa media mensile per consumi delle famiglie in valori correnti è pari a 2.738 euro, in aumento (+4,3%) rispetto al 2022 (2.625 euro), ma in termini reali si riduce dell’1,5% per effetto dell’Inflazione (+5,9% la variazione su base annua dell’indice armonizzato dei prezzi al consumo). Lo rileva l’Istat.Anche la spesa equivalente diminuisce in termini reali per tutte le famiglie e quasi nella stessa misura per le famiglie meno abbienti (-1,6%) e per quelle più abbienti (-1,7%).In leggera flessione i divari territoriali: la differenza relativa tra la spesa massima del Nord-ovest e quella minima del Sud scende dal 36,9% del 2022 al 35,2% del 2023.Stabile la differenza in termini relativi dei livelli di spesa tra le famiglie composte soltanto da italiani e quelle con stranieri (32,0%; 32,4% nel 2022). Unlimitednews.it - Inflazione erode consumi famiglie, spesa 2023 -1,5% in termini reali Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Nellamedia mensile perdellein valori correnti è pari a 2.738 euro, in aumento (+4,3%) rispetto al 2022 (2.625 euro), ma insi riduce dell’1,5% per effetto dell’(+5,9% la variazione su base annua dell’indice armonizzato dei prezzi al consumo). Lo rileva l’Istat.Anche laequivalente diminuisce inper tutte lee quasi nella stessa misura per lemeno abbienti (-1,6%) e per quelle più abbienti (-1,7%).In leggera flessione i divari territoriali: la differenza relativa tra lamassima del Nord-ovest e quella minima del Sud scende dal 36,9% del 2022 al 35,2% del.Stabile la differenza inrelativi dei livelli ditra lecomposte soltanto da italiani e quelle con stranieri (32,0%; 32,4% nel 2022).

Vita sempre più dura. Le famiglie non spendono. Rallentano i consumi e i negozi ora soffrono - Se le famiglie non spendono anche il lavoro, non brilla. Nella Provincia di Grosseto inoltre, bisogna fare ulteriore attenzione a tre aspetti: il primo, abbiamo il 28,9% di over 65 (con la Toscana al 26,4%, e l’Italia 24,3%), con molti comuni dell’entroterra che hanno una percentuale addirittura superiore al 35%. (Lanazione.it)