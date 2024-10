Iltempo.it - In scena la resa dei conti tra Orban e Salis: l'Eurocamera si trasforma in un ring

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Per un giorno l'Aula di Strasburgo è diventata un'arena in cui, fra le altre cose, si è consumato lo scontro frae l'eurodeputata. La presenza del premier ungherese Viktorhato la consueta presentazione delle priorità della presidenza di turno in un acceso dibattito, che ha visto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e quasi tutti gli esponenti politici - tranne Patrioti, sovranisti e conservatori - scagliarsi contro il leader magiaro. Tra i fischi e il coro delle sinistre che intonano «Bella Ciao», volano dardi infuocati tra l'eurodeputata di Sinistra italiana Ilaria, memore dei suoi 15 mesi nelle terribili carceri di Budapest, e il leader ungherese.