Il botta e risposta tra Macron e Gualtieri per Emily in Paris: "Lotteremo strenuamente per riportare la serie a Parigi", "A Roma sta benissimo" (Di giovedì 10 ottobre 2024) Emily in Paris contesa tra Macron e Gualtieri. È stato il presidente francese a lanciare un guanto di sfida tra lo sciovinista e l'adolescenziale verso produttori e showrunner della celebre serie Netflix che hanno deciso di trasferire la protagonista della loro produzione nella capitale italiana. "Lotteremo strenuamente. E le chiederemo di rimanere a Parigi! Emily in Paris a Roma non ha senso", ha spiegato nientemeno che a Variety, l'ex banchiere oggi presidente della Repubblica riferendosi al fatto che nelle ultime puntate della quarta stagione la protagonista si trasferisce da Parigi a Roma e che probabilmente a Roma ci rimarrà per l'intera quinta serie. A questo punto è stato Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, a rinfocolare la polemicuccia proprio come fossimo nel cortile virtuale di un liceo. "Caro Emmanuel Macron stai tranquillo: Emily a Roma sta benissimo.

