Il borgo antico di Partina restituito al suo antico splendore con un intervento di 200 mila euro (Di giovedì 10 ottobre 2024) Arezzo, 10 ottobre 2024 – Il borgo antico di Partina è stato restituito al suo antico splendore grazie a un intervento di circa 200 mila euro promosso dall'amministrazione comunale anche grazie ad un progetto virtuoso premiato con un finanziamento dal Gal Appennino Aretino. E' stato recuperato tutto il lastricato del centro storico, valorizzando questo piccolo centro che si dipana in uno dei percorsi più intimi ma anche meno conosciuti del Casentino. Accanto alla riqualificazione di tutto il lastricato è stato recuperato anche il ponte di legno per un investimento di circa 15 mila euro. Il ponte rappresenta sia un elemento architettonico di pregio che un percorso di collegamento virtuoso tra il centro storico e l'area verde, ovvero il luogo di socialità del paese dove la comunità si ritrova.

