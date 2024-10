Ice, 'investimenti in Brasile concentrati in tlc e manifattura' (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nell'ambito del Forum imprenditoriale Italia-Brasile a San Paolo, il direttore generale dell'Agenzia Ice, Lorenzo Galanti, ha sottolineato che "i dati relativi ai primi sette mesi del 2024 evidenziano segnali di miglioramento nelle relazioni commerciali tra i due paesi. Dopo che il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, aveva sottolineato le potenzialità di cooperazione tra Italia e Brasile in alcuni settori strategici tra cui nucleare, agricoltura, infrastrutture e l'industria sportiva, Galanti ha precisato che "le esportazioni italiane sono salite a 3,42 miliardi di euro, con un aumento del 10,1 per cento", mentre "l'interscambio complessivo tra Italia e Brasile è pari a 6,2 miliardi di euro, con una crescita del 3,8 per cento (rispetto allo stesso periodo del 2023)". Quotidiano.net - Ice, 'investimenti in Brasile concentrati in tlc e manifattura' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nell'ambito del Forum imprenditoriale Italia-a San Paolo, il direttore generale dell'Agenzia Ice, Lorenzo Galanti, ha sottolineato che "i dati relativi ai primi sette mesi del 2024 evidenziano segnali di miglioramento nelle relazioni commerciali tra i due paesi. Dopo che il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, aveva sottolineato le potenzialità di cooperazione tra Italia ein alcuni settori strategici tra cui nucleare, agricoltura, infrastrutture e l'industria sportiva, Galanti ha precisato che "le esportazioni italiane sono salite a 3,42 miliardi di euro, con un aumento del 10,1 per cento", mentre "l'interscambio complessivo tra Italia eè pari a 6,2 miliardi di euro, con una crescita del 3,8 per cento (rispetto allo stesso periodo del 2023)".

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mafia - il boss Calvaruso ordinava estorsioni dal Brasile per finanziere gli investimenti di Cosa nostra all’estero. Blitz della Finanza - 4 arresti - Ad agosto era scattato un maxi sequestro di beni a Natal, adesso sigilli per nove società in Italia, Svizzera e Hong Kong, erano i canali attraverso cui il clan di Pagliarelli portava i soldi in Sud America. (Palermo.repubblica.it)

Mafia - il boss Calvaruso ordinava estorsioni dal Brasile per finanziere gli investimenti di Cosa nostra all’estero. Blitz della Finanza - 4 arresti - Ad agosto era scattato un maxi sequestro di beni a Natal, adesso sigilli per nove società in Italia, Svizzera e Hong Kong, erano i canali attraverso cui il clan di Pagliarelli portava i soldi in Sud America. (Palermo.repubblica.it)

Palermo - scoperti i nuovi investimenti di Cosa nostra : maxi sequestro in Brasile - sigilli a residence di lusso - valgono 50 milioni. In manette l’imprenditore Bruno - Maxi operazione antiriciclaggio, perquisizioni anche in Svizzera: l’indagine della Dda di Palermo e della Guardia di finanza ha svelato cosa c’era dietro i viaggi in Sud America di Giuseppe Calvaruso, il capomafia di Pagliarelli. (Palermo.repubblica.it)