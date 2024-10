Han Kang vince il Nobel: non solo cinema e K-Pop, Corea del Sud premiata anche per la letteratura (Di giovedì 10 ottobre 2024) La scrittrice sudCoreana Han Kang ha ricevuto il premio Nobel per la letteratura 2024. L’autrice è stata premiata, recita la motivazione dell’Accademia svedese, per “la sua intensa prosa poetica che affronta traumi storici ed espone la fragilità della vita umana”. L’Accademia svedese: “Han Kang innovatrice della prosa contemporanea” Il presidente del comitato Anders Olsson ha elogiato “l’empatia fisica di Han per le vite vulnerabili, spesso femminili” dei suoi personaggi. “Ha una consapevolezza unica delle connessioni tra corpo e anima, i vivi e i morti e, in uno stile poetico e sperimentale, è diventata un’innovatrice nella prosa contemporanea”, ha affermato Olsson. Anna-Karin Palm, membro del comitato per la letteratura, ha dichiarato che Han si esprime con “un’intensa prosa lirica che è sia tenera che brutale, e talvolta anche leggermente surrealista”. Lapresse.it - Han Kang vince il Nobel: non solo cinema e K-Pop, Corea del Sud premiata anche per la letteratura Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) La scrittrice sudna Hanha ricevuto il premioper la2024. L’autrice è stata, recita la motivazione dell’Accademia svedese, per “la sua intensa prosa poetica che affronta traumi storici ed espone la fragilità della vita umana”. L’Accademia svedese: “Haninnovatrice della prosa contemporanea” Il presidente del comitato Anders Olsson ha elogiato “l’empatia fisica di Han per le vite vulnerabili, spesso femminili” dei suoi personaggi. “Ha una consapevolezza unica delle connessioni tra corpo e anima, i vivi e i morti e, in uno stile poetico e sperimentale, è diventata un’innovatrice nella prosa contemporanea”, ha affermato Olsson. Anna-Karin Palm, membro del comitato per la, ha dichiarato che Han si esprime con “un’intensa prosa lirica che è sia tenera che brutale, e talvoltaleggermente surrealista”.

