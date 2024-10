Anteprima24.it - Hacker arrestato, il 16 ottobre l’udienza davanti al Riesame

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSi terrà il prossimo 16aldi Napoli,che vedrà nella veste di imputato l’siciliano Carmelo Miano, 24 anni,a Roma lo scorso 2nell’ambito di indagini della Polizia Postale, coordinate dai magistrati della pool cybercrime della Procura di Napoli, sulle incursioni ai danni della rete informatica del ministero della Giustizia che hanno visto protagonista l’ingegnere informatico. L’appuntamento con i giudici per il legale dell’indagato, l’avvocato Gioacchino Genchi, è previsto per le 9,30alla ottava sezione penale (collegio F). Il legale del giovane ha chiesto la scarcerazione, per motivi di salute, del suo assistito e anche il trasferimento degli atti alla Procura di Perugia, istanze tutte rigettate mercoledì scorso dal gip Enrico Campoli.