Giornata Mondiale della Salute Mentale Mattarella | Il benessere mentale è fondamentale per una società inclusiva e solidale

"Datori di lavoro, scuole, Istituzioni e comunità hanno un ruolo cruciale perché il benessere mentale è responsabilità collettiva e ciascuno è chiamato a fare la propria parte per costruire una società più consapevole, inclusiva e solidale", il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella sottolinea la responsabilità collettiva in occasione della Giornata Mondiale della Salute mentale

