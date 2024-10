Lopinionista.it - Giornalisti atipici Rai: “Confidiamo nella neo consigliera Federica Frangi”

(Di giovedì 10 ottobre 2024)ROMA – “IRai, che tra partite Iva e programmisti multimediali, ogni giorno lavorano nei programmi Rai, prendono con piacere atto dell’interesse mostrato in queste ultime settimane dalle sigle sindacali e anche da alcune forze politiche. La nostra situazione è ben nota e per questonell’operato della neoRai,, che in questi anni si è sempre spesa – come consigliere Fnsi e presidente dell’Associazione Stampa Romana – per i colleghiprecari e che conosce bene la nostra situazione, avendo vissuto la nostra stessa condizione per diversi anni”. Così in una nota i rappresentanti del gruppoRai. Attualmente sono oltre 200 iiscritti all’elenco professionisti dell’Ordine deiche lavorano in Rai sia come freelance che, da interni, come programmisti multimediali.