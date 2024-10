Giordano non si tiene, l'ultima sparata di Salis? "Follia totale" (Di giovedì 10 ottobre 2024) Si parla di tasse, estimi e immobili nella puntata di giovedì 10 ottobre di 4 di sera, il talk show condotto da Paolo Del Debbio nella fascia preserale di Rete 4. E non può mancare l'ultima uscita di Ilaria Salis nel Parlamento europeo che propone senza colpo ferire di bloccare gli sgomberi e regolarizzare gli abusivi. Parole che fanno infervorare Mario Giordano che da anni combatte contro i "ladri di case". "Regolarizzare l'abusivismo è una Follia totale - attacca il conduttore di Fuori dal coro, sulla stessa rete - Sono anni che mi occupo di questa cosa che va a discapito proprio delle persone più deboli e più fragili. Se si lascia fare l'anarchia e ognuno occupa vincono i violenti e i furbi, vincerà racket". Iltempo.it - Giordano non si tiene, l'ultima sparata di Salis? "Follia totale" Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Si parla di tasse, estimi e immobili nella puntata di giovedì 10 ottobre di 4 di sera, il talk show condotto da Paolo Del Debbio nella fascia preserale di Rete 4. E non può mancare l'uscita di Ilarianel Parlamento europeo che propone senza colpo ferire di bloccare gli sgomberi e regolarizzare gli abusivi. Parole che fanno infervorare Marioche da anni combatte contro i "ladri di case". "Regolarizzare l'abusivismo è una- attacca il conduttore di Fuori dal coro, sulla stessa rete - Sono anni che mi occupo di questa cosa che va a discapito proprio delle persone più deboli e più fragili. Se si lascia fare l'anarchia e ognuno occupa vincono i violenti e i furbi, vincerà racket".

