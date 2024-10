Gigi Riva, nuovo riconoscimento al Coni per la leggenda del calcio italiano (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nuova riconoscimento al Coni per Gigi Riva, leggenda del Cagliari e della nazionale italiana: i dettagli della cerimonia Una nuova onorificenza attende Gigi Riva, leggenda del Cagliari e miglior marcatore della nazionale italiana, che riceverà un prestigioso premio al merito dal Coni. La cerimonia è prevista per oggi, a partire dalle 10.30, nell’aula consiliare del Consiglio regionale della Sardegna. Calcionews24.com - Gigi Riva, nuovo riconoscimento al Coni per la leggenda del calcio italiano Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nuovaalperdel Cagliari e della nazionale italiana: i dettagli della cerimonia Una nuova onorificenza attendedel Cagliari e miglior marcatore della nazionale italiana, che riceverà un prestigioso premio al merito dal. La cerimonia è prevista per oggi, a partire dalle 10.30, nell’aula consiliare del Consiglio regionale della Sardegna.

