Furto Juan Jesus, novità determinanti dalla Polizia: la scoperta cambia tutto (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tentato Furto a Juan Jesus, spuntano delle novità determinanti da parte della Polizia: la scoperta che cambia tutto sul caso Arrivano aggiornamenti in merito al brutto episodio accorso a Juan Jesus nella giornata di ieri e riportato immediatamente sui social dal difensore brasiliano. Lo stesso è finito vittima di un tentato Furto della propria auto. Le immagini e lo sfogo sono stati immediatamente pubblicati dal difensore sui propri social, generando un ampio dibattuto sulla sicurezza della città, specie dopo la terribile disavventura capitata a di David Neres, subito dopo Napoli-Parma. Il centrale del Napoli, all'alba della giornata di ieri, ha subito un tentativo di Furto della propria macchina e ha condiviso le immagini anche sul proprio account Instagram con una didascalia.

Furto Juan Jesus : “Secondo le forze dell’ordine - non c’è traccia di situazioni intimidatorie” - In una seconda storia pubblicata questa mattina il calciatore del Napoli “Quello che è accaduto stanotte è soltanto la ciliegina sulla torta, nell’arco di un mese ho trovato nella macchina ben 5 airtag (geolocalizzatore). Scrive a riguardo il Corriere del Mezzogiorno sottolineando che però “Juan Jesus ha presentato denuncia soltanto nel tardo pomeriggio di ieri”. (Ilnapolista.it)

"Fate vomitare" : il tentato furto a Napoli scatena la rabbia di Juan Jesus - Il giocatore brasiliano ha mostrato sui social le condizioni in cui ha trovato il suo Suv: vetro rotto e gran disordine all'interno dell'auto. "Sicurezza zero! Dopo quasi un mese di pedinamento, oggi hanno provato a portare via la mia macchina. . Nell'arco di un mese ho trovato nella macchina ben 5 airtag (geolocalizzatore). (Liberoquotidiano.it)

Juan Jesus : “Pedinato e auto scassinata - sicurezza zero” - Nel novembre 2011 la fidanzata di Ezequiel Lavezzi, Yanina Screpante, fu rapinata di un Rolex e si sfogò su Twitter. “E poi dicono che in Argentina non c’è sicurezza. . “Sicurezza zero, pedinato per quasi un mese, oggi hanno provato a portare via la macchina, che brutta sensazione, fate vomitare”, ha scritto il difensore del club azzurro nel primo post. (Seriea24.it)