Fuori gioco per problemi al cuore: la notizia che sconvolge il campionato (Di giovedì 10 ottobre 2024) Arrivano bruttissime notizie per un calciatore di Premier League che dovrà interrompere la propria attività. problemi al cuore Questa sosta per gli impegni delle nazionali non ha riservato buone notizie per il Manchester United, che dovrà fare i conti con una problematica importantissima occorsa ad un calciatore peraltro particolarmente importante e spesso impiegato da ten Hag. Problema al cuore, giocatore Fuori gioco – calciomercato.itA spaventare i tifosi dei ‘Red Devils’, oltre ai terribili risultati in campo messi a referto finora dalla squadra, sono anche le condizioni fisiche di Noussair Mazraoui, terzino destro marocchino di origini olandesi. Il classe 1997 ha raccolto finora ben 10 presenze con un assist considerando tutte le competizioni con lo United in questo primo scorcio di stagione, con un minutaggio piuttosto importante. Calciomercato.it - Fuori gioco per problemi al cuore: la notizia che sconvolge il campionato Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Arrivano bruttissime notizie per un calciatore di Premier League che dovrà interrompere la propria attività.alQuesta sosta per gli impegni delle nazionali non ha riservato buone notizie per il Manchester United, che dovrà fare i conti con una problematica importantissima occorsa ad un calciatore peraltro particolarmente importante e spesso impiegato da ten Hag. Problema al, giocatore– calciomercato.itA spaventare i tifosi dei ‘Red Devils’, oltre ai terribili risultati in campo messi a referto finora dalla squadra, sono anche le condizioni fisiche di Noussair Mazraoui, terzino destro marocchino di origini olandesi. Il classe 1997 ha raccolto finora ben 10 presenze con un assist considerando tutte le competizioni con lo United in questo primo scorcio di stagione, con un minutaggio piuttosto importante.

