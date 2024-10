Formia al via la riqualificazione del borgo storico di Castellonorato

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024), 10 ottobre 2024 – Ladei centri storici della città diè un obiettivo dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Gianluca Taddeo. Per questo, la giunta comunale ha approvato nei giorni scorsi il progetto esecutivo del primo stralcio dei lavori che interesseranno ildi. Nello specifico, si procederà con la sostituzione dell’attuale pavimentazione degradata con una pavimentazione in sampietrino in selce. “L’attenzione del governo cittadino si è concentrata su questo centro, – informa l’Amministrazione – dopo aver riscontrato che, negli anni addietro, non sono mai stati fatti interventi manutentivi decisivi lungo la strada che percorre ile che questa carenza di manutenzione, purtroppo, ha progressivamente portato a situazioni di degrado diffuso, rendendo alcuni tratti anche pericolosi.