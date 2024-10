Formia / Al via i lavori di riqualificazione del centro storico di Castellonorato (Di giovedì 10 ottobre 2024) Formia – La riqualificazione dei centri storici della città di Formia è un obiettivo dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Gianluca Taddeo. Per questo, la giunta comunale ha approvato nei giorni scorsi il progetto esecutivo del primo stralcio dei lavori che interesseranno il borgo di Castellonorato. Nello specifico, si procederà con la sostituzione dell’attuale pavimentazione degradata L'articolo Formia / Al via i lavori di riqualificazione del centro storico di Castellonorato Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Formia / Al via i lavori di riqualificazione del centro storico di Castellonorato Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di giovedì 10 ottobre 2024)– Ladei centri storici della città diè un obiettivo dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Gianluca Taddeo. Per questo, la giunta comunale ha approvato nei giorni scorsi il progetto esecutivo del primo stralcio deiche interesseranno il borgo di. Nello specifico, si procederà con la sostituzione dell’attuale pavimentazione degradata L'articolo/ Al via idideldiTemporeale Quotidiano.

