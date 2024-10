Iltempo.it - Finalmente l'Antimafia vuole interrogare De Raho: cambiano le regole

(Di giovedì 10 ottobre 2024) L'è pronta aDesui dossier. In arrivo la proposta per cambiare lein Commissione e poter così convocare l'ex pm che, allo stato, perché vice presidente e componente della stessa, non può essere audito. Secondo la normativa attuale, il deputato del Movimento 5 Stelle, pur trattandosi di fatti che, in un modo o nell'altro, si intrecciano con quello che era il suo precedente ruolo all'interno della Dna, non può riferire. Ecco perché la strategia della maggioranza per capire di più sui famosi accessi abusivi del finanziere Pasquale Striano sarebbe chiedere alla presidente Colosimo un'immediata modifica dell'ordinamento, in modo che anche chi fa parte dello speciale organo possa essere sottoposto agli interrogativi dei parlamentari.