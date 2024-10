Evasione fiscale e contrabbando maxisequestro di tessuti a Prato

Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024)– Società di intermediazione con dei prestanome per titolari per frodare il fisco. La Guardia di Finanza di, con la costante direzione dalla procura europea – Ufficio di Bologna, ha condotto una complessa attività investigativa nei confronti di soggetti, gestori di fatto di tre imprese del distretto tessile pratese, indagati per ipotesi di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte,doganale nonché falsità ideologica. Il sistema illecito individuato era finalizzato ad evitare il pagamento delle imposte dovute da parte di soggetti, strutturati sotto forma di ditta individuale, caratterizzati da una breve vita (un terzo di essi non supera il terzo anno di vita) ed intestati fittiziamente a prestanome in luogo degli imprenditori occulti, questi ultimi spesso inquadrati quali dipendenti.