Eboli, auto in fiamme nel rione Pescara: indagini in corso (Di giovedì 10 ottobre 2024) Momenti di paura nel rione Pescara ad Eboli nella serata di ieri. Un'auto parcheggiata è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme. Il fuoco ha raggiunto prima il vano motore, poi ha divorato il resto del veicolo. Un boato, probabilmente causato dallo scoppio di uno pneumatico, ha allertato i Salernotoday.it - Eboli, auto in fiamme nel rione Pescara: indagini in corso Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Momenti di paura neladnella serata di ieri. Un'parcheggiata è stata improvvisamente avvolta dalle. Il fuoco ha raggiunto prima il vano motore, poi ha divorato il resto del veicolo. Un boato, probabilmente causato dallo scoppio di uno pneumatico, ha allertato i

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Eboli, auto in fiamme nel rione Pescara: indagini in corso - I caschi rossi, giunti sul posto in pochi minuti, hanno provveduto a domare le fiamme ed a mettere in sicurezza l’area ... (salernotoday.it)

Parola all’Esperto: i consigli di Gerarda Barbieri, chirurgo plastico - In questa puntata la giornalista Angela Bonora ha intervistato la dottoressa Gerarda Barbieri, specializzata in chirurgia plastica. (infocilento.it)

Eboli: Auto alle fiamme nel rione Pescara. Tempestivo intervento dei caschi rossi - Attimi di panico poco fa nel popoloso rione Pescara, nei pressi della farmacia comunale ad Eboli. Un’auto parcheggiata a bordo strada è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme. Le lingue di fuoco ... (infocilento.it)