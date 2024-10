Due morti per infarto in 48 ore nelle carceri casertane (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIn quarantotto ore sono morti due giovani detenuti in Campania: uno a Carinola, 32 anni, e uno a Santa Maria Capua Vetere oggi di 48 anni, in entrambi i casi la prima diagnosi rimanda ad un infarto come causa di morte. “Voglio ricordare che l’Italia è stata condannata dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo per violazione dell’articolo 3 della Convenzione. Anteprima24.it - Due morti per infarto in 48 ore nelle carceri casertane Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIn quarantotto ore sonodue giovani detenuti in Campania: uno a Carinola, 32 anni, e uno a Santa Maria Capua Vetere oggi di 48 anni, in entrambi i casi la prima diagnosi rimanda ad uncome causa di morte. “Voglio ricordare che l’Italia è stata condannata dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo per violazione dell’articolo 3 della Convenzione.

